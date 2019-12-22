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В Саратове подозреваемый смертельно ранил полицейского
22.12.2019 19:35
Фото: livejournal.com
Сотрудник правоохранительных органов, получивший ранение во время задержания двух подозреваемых, скончался на операционном столе.
Как пишут местные СМИ, полицейский умер от потери крови.
В Саратове во время задержания двух подозреваемых получил смертельное ранение сотрудник патрульно-постовой службы. ЧП случилось накануне, 21 декабря, информирует региональное Управление МВД РФ. Полицейского сразу же доставили в больницу, однако он скончался на операционном столе.
Мужчины, один из которых открыл стрельбу, задержаны.
По данным СМИ, полицейские остановили мужчин 1979 и 1987 г.р., которые подозревались в причастности к распространению запрещенных веществ. Один из них достал предмет, похожий на пистолет, и начал стрелять в сотрудников правоохранительных органов.
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