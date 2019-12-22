Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ДР Конго найдены "черные ящики" разбившегося самолета Ан-72

22.12.2019 17:55

Фото: forumuploads.ru



К месту обнаружения самописцев ранее направился глава министерства обороны и по делам ветеранов страны Эме Нгой Мукена, передает ТАСС.



Со ссылкой на конголезские СМИ уточняется, что "черные ящики" были найдены членами поисковой группы, продолжавшей работу на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).



Бортовые самописцы транспортного самолета Ан-72 удалось найти спустя более чем два месяца, сообщает местный информационный портал L’actualité. Соответствующее заявление было сделано в ходе состоявшегося в пятницу заседания Совмина ДРК. В рамках официального мероприятия с участием президента страны Феликса Чисекеди было принято решение о том, что к месту обнаружения самописцев направится Эме Нгой Мукена, возглавляющий министерство обороны и по делам ветеранов.



Авиакатастрофа случилась 10 октября на территории провинции Санкуру. Жертвами крушения самолета Ан-72 стали пять человек, в том числе, двое россиян и личный водитель главы ДРК. Ан-72 вылетел из города Гома и должен был совершить посадку в Киншасе.



Контакт с воздушным судном был потерян примерно через час после вылета. Эксперты склоняются к мнению о том, что причиной ЧП могла стать перегруженность самолета. На борту Ан-72, зафрахтованного президентской администрацией, находился бронированный джип конголезского лидера.



Автор: Злата Богатова

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