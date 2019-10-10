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На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 были россияне
18:58
Фото: livejournal.com
В ДР Конго потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-72, на борту которого были граждане РФ, передает "Интерфакс".
Информацию уже подтвердила официальный представитель российской дипмиссии Наталья Кононова.
По словам Натали Кононовой, посольство сейчас взаимодействует с местными властями, выясняя, сколько сограждан входило в состав экипажа разбившегося в Конго воздушного судна.
На текущий момент известно, что самолет выполнял рейс из города Гома, расположенного в восточной части страны, в столицу - Киншасу. Связь с экипажем была потеряна примерно через час после того, как самолет поднялся в воздух. Как информирует управление гражданской авиации Конго, по предварительным данным, на борту самолета было восемь человек - четверо членов экипажа и четверо пассажиров, в том числе, военные и гражданские.
Воздушное судно, отмечает ведомство, обеспечивало перевозки главы государства. Пассажирами могли оказаться сотрудники службы охраны президента и его водитель.
Ранее распространились слухи о том, что в катастрофе мог пострадать глава ДРК. На фоне этих сообщений десятки людей блокировали дорогу около штаба крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз за демократию и социальный прогресс" - ее возглавляет Чисекеди, пришедший к власти в Конго в январе этого года.
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