На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 были россияне

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Приморье найдены останки древнего носорога Мерка
В Приморье найдены останки древнего носорога Мерка
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Власти Ирана потребовали вывода турецких войск из Сирии
Власти Ирана потребовали вывода турецких войск из Сирии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 были россиянеНа борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 были россияне
В Москве пресекли деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублейВ Москве пресекли деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей
Пропавшая в Саратове школьница найдена убитойПропавшая в Саратове школьница найдена убитой
Европейские страны призывают Турцию остановить операцию в СирииЕвропейские страны призывают Турцию остановить операцию в Сирии
В аварии под Калугой погибли пять белорусовВ аварии под Калугой погибли пять белорусов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru
Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 были россияне


18:58
На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 были россиянеФото: livejournal.com

В ДР Конго потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-72, на борту которого были граждане РФ, передает "Интерфакс".

Информацию уже подтвердила официальный представитель российской дипмиссии Наталья Кононова.

По словам Натали Кононовой, посольство сейчас взаимодействует с местными властями, выясняя, сколько сограждан входило в состав экипажа разбившегося в Конго воздушного судна.

На текущий момент известно, что самолет выполнял рейс из города Гома, расположенного в восточной части страны, в столицу - Киншасу. Связь с экипажем была потеряна примерно через час после того, как самолет поднялся в воздух. Как информирует управление гражданской авиации Конго, по предварительным данным, на борту самолета было восемь человек - четверо членов экипажа и четверо пассажиров, в том числе, военные и гражданские.

Воздушное судно, отмечает ведомство, обеспечивало перевозки главы государства. Пассажирами могли оказаться сотрудники службы охраны президента и его водитель.

Ранее распространились слухи о том, что в катастрофе мог пострадать глава ДРК. На фоне этих сообщений десятки людей блокировали дорогу около штаба крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз за демократию и социальный прогресс" - ее возглавляет Чисекеди, пришедший к власти в Конго в январе этого года.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Карелии вынесли приговор бывшей соцработнице, убившей двух подопечныхВ Карелии вынесли приговор бывшей соцработнице, убившей двух подопечных
Бразильские врачи отказались отдать полиции пулю, из-за которой погиб ребенокБразильские врачи отказались отдать полиции пулю, из-за которой погиб ребенок
Лукашенко в беседе с Зеленским назвал Украину РоссиейЛукашенко в беседе с Зеленским назвал Украину Россией
В центре Петербурга изнасиловали гражданку СШАВ центре Петербурга изнасиловали гражданку США
Маргарита Грачева, потерявшая руку из-за ревнивого экс-супруга, вновь собирается замужМаргарита Грачева, потерявшая руку из-за ревнивого экс-супруга, вновь собирается замуж

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 937


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru