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В Апатитах школьники избили сотрудников полиции
19:16
Фото: кадр видео с youtube.com
ЧП случилось после окончания подростковой дискотеки, передают российские СМИ.
После массовой драки с участием школьников и сотрудников правоохранительных органов задержали девять человек.
Как сообщает портал "Хибинформбюро", ЧП случилось вскоре после окончания дискотеки, которая проводилась с возрастным ограничением 12+. Внимание полицейских, находившихся около местного ДК, привлек молодой человек с банкой пива в руках. Парень, замеченный среди школьников, покидающих здание, при этом громко использовал ненормативную лексику.
Правоохранители предложили нарушителю общественного порядка, однако тот оказал сопротивление. В результате у здания ДК началась потасовка, а потом и массовая драка.
В процессе агрессивно настроенные подростки повалили одного из патрульно-постовых, а потом начали пинать его ногами. Второго полицейского в тот момент били по голове. Потерпевшим позднее потребовалась помощь медиков, передают СМИ со ссылкой на экстренные службы города. По предварительным данным, у одного из полицейских врачи диагностировали сотрясение мозга.
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