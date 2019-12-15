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СКР: Родченков изменил базу данных Московской лаборатории
13:54
Фото: penzainform.ru
Как информирует Следственный комитет (СК) РФ, имеются сведения о том, что Григорием Родченковым была изменена база данных Московской антидопинговой лаборатории. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, информатор WADA обладал удаленным доступом к информации.
Пользуясь удаленным доступом к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, Григорий Родченков искажал ее на протяжении довольно длительного времени. Как пояснила Светлана Петренко, это происходило и после того, как информатор WADA сбежал в Соединенные Штаты.
В этом заключается причина того, что версия базы Родченкова вполне могла отличаться от той, которую российская сторона официально передавала на проверку в ьекущем году.
Петренко отметила, что СК обращался к WADA с просьбой провести экспертизу образца базы Григория Родченкова, однако был получен отказ.
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