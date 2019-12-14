Новости шоу-бизнеса

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Под ледяным щитом Гренландии может протекать река протяженностью 1,6 тыс. км
01:14
Фото: sitv.ru
Как полагают ученые, река длиной около 1,6 тыс. км может протекать под ледяным щитов Гренландии, передает ТАСС.
Вывод исследователей основан на данных о рельефе местности, которые были получены при помощи специальных радаров.
Ледяной щит Гренландии, считающийся одним из наиболее масштабных ан планете, может скрывать подземную реку, считает международная группа ученых. В состав исследовательского коллектива, сообщает The Independent, входили японские специалисты из Университета Хоккайдо и их норвежские коллеги из Университета Осло.
Ученые проанализировали данные, которые были ранее получены при помощи специальных радаров. Зная высоту скал подо льдом Гренландии, эксперты создали на основе этого компьютерную модель вероятного рельефа земной поверхности. По мнению специалистов, речь идет о длинную долину, в которой содержится жидкая вода. Через фиорд Питермана эта подземная река протяженностью более 1,5 тыс. км доставляет в Атлантический океан воду из самого сердца острова.
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