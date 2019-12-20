Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Извлечение ядерного топлива на АЭС «Фукусима-1» решено перенести на 2028 год

20.12.2019 20:58

Фото: nyt.com



Энергетическая компания Tokyo Electric Power намерена пересмотреть среднесрочный план мероприятий по ликвидации аварии на АЭС "Фукусима-1".



Как передает агентство Kyodo, извлечение ядерного топлива на АЭС могут перенести на 2028 год.



Ранее предполагалось, что извлечение топливных стрежней на первом и втором реакторах аварийной АЭС будет проводиться в 2023 году, однако сроки могут перенести из-за возникшей необходимости в дополнительной оценке рисков данной операции.



Со ссылкой на источники в Tokyo Electric Power объясняется, что в ходе мероприятий по извлечению ядерного топлива на третьем реакторе, проводившихся в течение этого года, специалистам пришлось столкнуться с целым рядом трудностей. Учитывая возникшие проблемы, руководство компании было вынуждено пересмотреть сроки проведения работ на других реакторах.



К 2028 году администрация Tokyo Electric Power рассчитывает завершить работу по созданию нового защитного саркофага, чтобы предотвратить любую вероятность радиационной утечки во время извлечения топлива.



Напомним, эксперты признали безвредным рис, выросший в районе Фукусимы примерно через четыре года после аварии.



Автор: Злата Богатова

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