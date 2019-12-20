|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Извлечение ядерного топлива на АЭС «Фукусима-1» решено перенести на 2028 год
20.12.2019 20:58
Фото: nyt.com
Энергетическая компания Tokyo Electric Power намерена пересмотреть среднесрочный план мероприятий по ликвидации аварии на АЭС "Фукусима-1".
Как передает агентство Kyodo, извлечение ядерного топлива на АЭС могут перенести на 2028 год.
Ранее предполагалось, что извлечение топливных стрежней на первом и втором реакторах аварийной АЭС будет проводиться в 2023 году, однако сроки могут перенести из-за возникшей необходимости в дополнительной оценке рисков данной операции.
Со ссылкой на источники в Tokyo Electric Power объясняется, что в ходе мероприятий по извлечению ядерного топлива на третьем реакторе, проводившихся в течение этого года, специалистам пришлось столкнуться с целым рядом трудностей. Учитывая возникшие проблемы, руководство компании было вынуждено пересмотреть сроки проведения работ на других реакторах.
К 2028 году администрация Tokyo Electric Power рассчитывает завершить работу по созданию нового защитного саркофага, чтобы предотвратить любую вероятность радиационной утечки во время извлечения топлива.
Напомним, эксперты признали безвредным рис, выросший в районе Фукусимы примерно через четыре года после аварии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|