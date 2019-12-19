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Суд подтвердил канадское гражданство у детей российских разведчиков
00:21
Фото: vk.com
Попытки лишить детей Андрея Безрукова и Елены Вавиловой гражданства продолжались в течение последних пяти лет, передает ТАСС.
Власти Канады объясняли свои действия тем, что родителей арестовали в связи с ведением разведывательной деятельности в пользу РФ.
С 2014 года, когда Андрея Безрукова и Елены Вавиловой арестовали по подозрению в разведдеятельности в пользу Москвы под именами Дональда Хитфилда и Трейси Энн Фоули, их сыновей пытались лишить гражданства Канады. Мальчики появились на свет в этой стране в 1990-е годы.
Наконец суд Оттавы подтвердил канадское подданство двух сыновей российских разведчиков, сообщает агентство "Интерфакс". Как стало известно, Верховный суд Канады оставил в силе решение, вынесенное ранее Федеральным апелляционным судом страны. Согласно его вердикту, Александр и Тимоти Вавиловы являются канадцами.
Российские разведчики Андрей Безруков и Елена Вавилова проживали в Северной Америке с 1980-х годов. Летом 2010 года они были арестованы властями Соединенных Штатов, как и Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, а также ряд других. В общей сложности тогда были взяты под стражу десять человек, которых заподозрили в работе на Москву.
Вскоре после ареста состоялся обмен задержанных российских агентов на ученого Игоря Сутягина и осужденных в РФ за шпионаж экс-сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко.
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