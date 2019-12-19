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В Алтайском крае в результате ДТП с участием полицейской машины погибли 5 человек
19.12.2019 23:31
Фото: megatyumen.ru
По данным краевого главка МВД, в числе жертв аварии - четверо полицейских.
Смертельное ДТП случилось в 18:50 по местному времени на территории Алейского района.
К настоящему времени известно, что служебный автомобиль полиции ВАЗ 21074 столкнулся на автодороге А-322 с машиной марки "Тойота Филдер". Смертельная авария произошла между населенными пунктами Урюпино и Красный Яр.
В региональном главке МВД пояснили, что в автомобиле отечественного производства в момент аварии находилось пять полицейских. Четверо из них от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. В больницу с травмами доставили женщину.
В салоне второй машины, помимо водителя, ехали двое пассажиров. Один человек из этого автомобиля погиб, двое экстренно госпитализированы.
Информации о причинах смертельной аварии из официальных источников пока не поступало. Сотрудники ГИБДД продолжают работу по выяснению обстоятельств трагедии.
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