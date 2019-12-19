МВД России хочет получить право изымать детей из семей

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин: Кадыров лично участвует в боевых операциях, рискуя жизнью
Путин: Кадыров лично участвует в боевых операциях, рискуя жизнью
В Ташкенте при строительстве метро обвалился грунт: погибли 5 рабочих
В Ташкенте при строительстве метро обвалился грунт: погибли 5 рабочих
Жительница Красноярского края до смерти закормила дочь сухим молоком
Жительница Красноярского края до смерти закормила дочь сухим молоком
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
После стрельбы у здания ФСБ возбудили уголовное делоПосле стрельбы у здания ФСБ возбудили уголовное дело
Суд подтвердил канадское гражданство у детей российских разведчиковСуд подтвердил канадское гражданство у детей российских разведчиков
РФ и Украина пришли к принципиальному соглашению по транзиту газаРФ и Украина пришли к принципиальному соглашению по транзиту газа
В Алтайском крае в результате ДТП с участием полицейской машины погибли 5 человекВ Алтайском крае в результате ДТП с участием полицейской машины погибли 5 человек
МВД России хочет получить право изымать детей из семейМВД России хочет получить право изымать детей из семей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?
Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

МВД России хочет получить право изымать детей из семей


19.12.2019 23:04
МВД России хочет получить право изымать детей из семейФото: 7x7-journal.ru

Российская полиция выступила с инициативой изменения Семейного кодекса, чтобы сотрудники МВД получили право изымать детей из семьи. На сегодняшний день в России такими полномочиями наделены лишь органы опеки.

Речь идет о случаях, которые можно расценивать как прямую угрозу жизни и здоровью ребенка.

По словам Станислава Колесника, возглавляющего профильное управление ГУ по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ, в ведомстве понимают "приоритет сохранения семьи". Вместе с тем, иногда возникают случаи, при которых необходимо как можно скорее "изолировать" детей.

Заявление было сделано в ходе заседания Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере. Как отметил представитель МВД, иногда сотрудники полиции вынуждены предпринимать меры, чтобы защитить детей. Однако когда они "изолируют" ребенка, их действия - на грани нарушения. Дело в том, что согласно ст. 77 Семейного кодекса РФ, право на изъятие ребенка имеют исключительно органы опеки и попечительства.

Колесник пояснил, что "органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести". В остальное время на все поступающие сигналы реагируют правоохранительные органы. При этом сотрудники полиции зачастую вынуждены действовать на грани превышения должностных полномочий или обвинения в халатности.

Представитель МВД проинформировал, что в ведомстве уже успели подготовить "соответствующие предложения, касающиеся изменения 77-й статьи. После корректировки полиция получит полномочия изымать детей. При этом полиция не настаивает на том, что после такого рода мер автоматически последует заявление в суд о лишении родительских прав или ограничении в правах. По словам Колесника, ситуации нередко требуют дальнейшего разбирательства, поэтому изменения кодекса должны подразумевать некое временное изъятие с последующим установлением всех обстоятельств инцидента.

На сегодняшний день ст. 77 Семейного кодекса РФ ("Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью") наделяет органы опеки правом изъятия детей у родителей после соответствующего решения профильного органа региональной власти или администрации муниципального образования. После того, как это случилось, об изъятии сообщают прокурору. Затем в семидневный срок подается иск в суд: родителей могут лишить прав либо ограничить в правах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 236

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Песков: представители Киева пытались изменить согласованный документ нормандского саммитаПесков: представители Киева пытались изменить согласованный документ нормандского саммита
Косачев отреагировал на заявление японских коммунистов о передаче Токио всего Курильского архипелагаКосачев отреагировал на заявление японских коммунистов о передаче Токио всего Курильского архипелага
Метадон, задержанный во Внуково, принадлежит ООНМетадон, задержанный во Внуково, принадлежит ООН
В Москве загорелся склад с тканямиВ Москве загорелся склад с тканями
В Ингушетии вандалы повредили средневековые башниВ Ингушетии вандалы повредили средневековые башни

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 954


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru