Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МВД России хочет получить право изымать детей из семей

19.12.2019 23:04

Фото: 7x7-journal.ru



Российская полиция выступила с инициативой изменения Семейного кодекса, чтобы сотрудники МВД получили право изымать детей из семьи. На сегодняшний день в России такими полномочиями наделены лишь органы опеки.



Речь идет о случаях, которые можно расценивать как прямую угрозу жизни и здоровью ребенка.



По словам Станислава Колесника, возглавляющего профильное управление ГУ по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ, в ведомстве понимают "приоритет сохранения семьи". Вместе с тем, иногда возникают случаи, при которых необходимо как можно скорее "изолировать" детей.



Заявление было сделано в ходе заседания Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере. Как отметил представитель МВД, иногда сотрудники полиции вынуждены предпринимать меры, чтобы защитить детей. Однако когда они "изолируют" ребенка, их действия - на грани нарушения. Дело в том, что согласно ст. 77 Семейного кодекса РФ, право на изъятие ребенка имеют исключительно органы опеки и попечительства.



Колесник пояснил, что "органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести". В остальное время на все поступающие сигналы реагируют правоохранительные органы. При этом сотрудники полиции зачастую вынуждены действовать на грани превышения должностных полномочий или обвинения в халатности.



Представитель МВД проинформировал, что в ведомстве уже успели подготовить "соответствующие предложения, касающиеся изменения 77-й статьи. После корректировки полиция получит полномочия изымать детей. При этом полиция не настаивает на том, что после такого рода мер автоматически последует заявление в суд о лишении родительских прав или ограничении в правах. По словам Колесника, ситуации нередко требуют дальнейшего разбирательства, поэтому изменения кодекса должны подразумевать некое временное изъятие с последующим установлением всех обстоятельств инцидента.



На сегодняшний день ст. 77 Семейного кодекса РФ ("Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью") наделяет органы опеки правом изъятия детей у родителей после соответствующего решения профильного органа региональной власти или администрации муниципального образования. После того, как это случилось, об изъятии сообщают прокурору. Затем в семидневный срок подается иск в суд: родителей могут лишить прав либо ограничить в правах.



Автор: Злата Богатова

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