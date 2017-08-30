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Путин: Кадыров лично участвует в боевых операциях, рискуя жизнью
19:58
Фото: minangkabaunews.com
По словам российского президента Владимира Путина, жизнь Рамзана Кадырова практически ежедневно подвергается опасности, ведь он "лично принимает участие в различного рода боевых операциях". Глава государства говорил о чеченском лидере в ходе большой пресс-конференции.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, действующий глава Чечни "до сих пор подвергается значительной опасности", и это происходит практически ежедневно, ведь Рамзан Кадыров лично участвует в боевых операциях.
Заговорив о том, как Рамзан Кадыров получил звание Героя России, президент рассказал о ликвидации одного из бандформирований. Когда директор ФСБ доложил об этом Путину, он предложил представить сотрудников, участвовавших в операции, к государственным наградам. На это Александр Бортников, заявил, что все сделали "кадыровцы и он сам".
В разговоре с главой РФ Бортников тогда отметил, что Кадырова "не остановить, под пули лезет", - поделился воспоминаниями Путин. Пересказав диалог с главой ФСБ, российский лидер подчеркнул, что "указов о награждении Героем России просто так" он не подписывает.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на высказывания известного российского кинорежиссера Александра Сокурова, заговорившего о необходимости переосмысления статуса звания Героя России.
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