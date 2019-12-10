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Кадыров ответил Сокурову, выразившему сомнения по поводу его звания Героя России


15:33
Кадыров ответил Сокурову, выразившему сомнения по поводу его звания Героя РоссииФото: vk.com

По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, высказывания известного российского кинорежиссера Александра Сокурова, сделанные накануне во время заседания СПЧ, он воспринимает как неприкрытый национализм.

Обвинив Сокурова в попытке внести раздор в общество, Кадыров даже выступил с предложением привлечь его к ответственности.

Чеченский лидер высказался на эту тему в своем Telegram-канале. Рамзан Кадыров отреагировал на инициативу режиссера Александра Сокурова, который накануне, 10 декабря, заговорил о необходимости переосмысления статуса звания Героя России.

Как заявил Рамзан Кадыров, чеченский народ имеет "стойкий иммунитет против попыток стравить с другими народами". Поэтому режиссер не сможет внести раздор в общество, позволяя себе "ничем не прикрытые националистические высказывания". Отреагировав на слова Александра Сокурова, Кадыров в своем аккаунте в Telegram написал: "Россия и Чечня едины навсегда!"

Ранее Александр Сокуров высказал мнение о том, что стоило бы пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым звания Героя России. Однако глава российского государства Владимир Путин отверг идею режиссера.

По словам главы РФ, в случае, когда жители Чечни, независимо их от поста, встали на сторону России и трудятся на ее благо, защищают страну и готовы отдать за нее жизнь, они достойны носить звание Героев России.

Говоря об этом, Путин добавил, что ранее пришлось пройти "через очень тяжелые испытания". Однако эта кровавая история все же осталась в прошлом, передает агентство "Интерфакс" слова российского президента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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