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Путин допустил, что оговорка про «два срока подряд» в Конституции может быть отменена


14:30
Путин допустил, что оговорка про «два срока подряд» в Конституции может быть отмененаФото: aif.ru

Как заявил глава российского государства, поправку о двух президентских сроках подряд можно убрать из Конституции.

Владимир Путин высказался на эту тему в ходе традиционной большой пресс-конференции.

Глава российского государства Владимир Путин заявил о том, что "из Конституции можно было бы убрать оговорку про два срока подряд". По его словам, необходимости в каких-либо других изменениях, кроме части третьей статьи 81, на сегодняшний день нет. Указанный пункт Конституции гласит, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".

На эту тему российский лидер заговорил, когда отвечал на вопрос, связанный в возможными конституционными изменениями. По мнению Путина, такая поправка нужна, учитывая позицию некоторых политических деятелей и политологов, которых смущает данная оговорка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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