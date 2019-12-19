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Жительница Красноярского края до смерти закормила дочь сухим молоком
19.12.2019 18:28
Фото: vk.com
По решению суда 22-летней жительнице Боготола (Красноярский край) ограничили свободу на шестимесячный срок, сообщает региональное СУ СКР.
Новорожденный ребенок погиб в результате неправильного кормления, которое продолжалось на протяжении нескольких месяцев.
Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, трагедия случилась около двух лет назад, когда в декабре 2017 года в больницу на скорой был экстренно доставлен семимесячный ребенок с признаками отравления.
Выяснилось, что мать, несмотря на предупреждения специалистов, использовала для кормления дочки сухие сливки. Ребенок, получая их вместо специализированного рациона, начал болеть. Однако мать не сразу обратилась за помощью к медикам.
По версии следствия, подсудимая кормила свою новорожденную дочь не соответствующей возрасту пищей на протяжении нескольких месяцев. Помимо сухого молока и сливок она периодически использовала и другие продукты, которые младенцам не рекомендуется даже пробовать.
Когда девочка попала в больницу, у нее диагностировали "острую кишечную инфекцию". Врачи боролись за жизнь ребенка, но у младенца появились осложнения - начала развиваться полиорганная недостаточность. Несмотря на все усилия специалистов, девочка скончалась в больнице 30 декабря.
В отношении матери после проверки возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку. В процессе рассмотрения дела женщина, хоть и признавала вину, говорила о том, что якобы не знала о том, что сухое молоко не подходит для кормления новорожденной дочери.
Ранее под Красноярском полицейские спасли ребенка без сознания, найденного в доме подозреваемого.
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