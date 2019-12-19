Жительница Красноярского края до смерти закормила дочь сухим молоком

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В МИД с огорчением прокомментировали решение отмечать день памяти жертв событий 1968 года в Чехии
В МИД с огорчением прокомментировали решение отмечать день памяти жертв событий 1968 года в Чехии
В Греции найдены царские гробницы возрастом 3500 лет
В Греции найдены царские гробницы возрастом 3500 лет
Комитет Сената США одобрил новый пакет санкций против России
Комитет Сената США одобрил новый пакет санкций против России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Суд подтвердил канадское гражданство у детей российских разведчиковСуд подтвердил канадское гражданство у детей российских разведчиков
РФ и Украина пришли к принципиальному соглашению по транзиту газаРФ и Украина пришли к принципиальному соглашению по транзиту газа
Елизавета II подтвердила сроки выхода Великобритании из ЕСЕлизавета II подтвердила сроки выхода Великобритании из ЕС
Путин: Кадыров лично участвует в боевых операциях, рискуя жизньюПутин: Кадыров лично участвует в боевых операциях, рискуя жизнью
СМИ: В Москве трое сотрудников ФСБ стали жертвами стрельбыСМИ: В Москве трое сотрудников ФСБ стали жертвами стрельбы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?
Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жительница Красноярского края до смерти закормила дочь сухим молоком


19.12.2019 18:28
Жительница Красноярского края до смерти закормила дочь сухим молокомФото: vk.com

По решению суда 22-летней жительнице Боготола (Красноярский край) ограничили свободу на шестимесячный срок, сообщает региональное СУ СКР.

Новорожденный ребенок погиб в результате неправильного кормления, которое продолжалось на протяжении нескольких месяцев.

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, трагедия случилась около двух лет назад, когда в декабре 2017 года в больницу на скорой был экстренно доставлен семимесячный ребенок с признаками отравления.

Выяснилось, что мать, несмотря на предупреждения специалистов, использовала для кормления дочки сухие сливки. Ребенок, получая их вместо специализированного рациона, начал болеть. Однако мать не сразу обратилась за помощью к медикам.

По версии следствия, подсудимая кормила свою новорожденную дочь не соответствующей возрасту пищей на протяжении нескольких месяцев. Помимо сухого молока и сливок она периодически использовала и другие продукты, которые младенцам не рекомендуется даже пробовать.

Когда девочка попала в больницу, у нее диагностировали "острую кишечную инфекцию". Врачи боролись за жизнь ребенка, но у младенца появились осложнения - начала развиваться полиорганная недостаточность. Несмотря на все усилия специалистов, девочка скончалась в больнице 30 декабря.

В отношении матери после проверки возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку. В процессе рассмотрения дела женщина, хоть и признавала вину, говорила о том, что якобы не знала о том, что сухое молоко не подходит для кормления новорожденной дочери.

Ранее под Красноярском полицейские спасли ребенка без сознания, найденного в доме подозреваемого.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 230

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Древнейшие наскальные изображения зверолюдей найдены в ИндонезииДревнейшие наскальные изображения зверолюдей найдены в Индонезии
В МИД с огорчением прокомментировали решение отмечать день памяти жертв событий 1968 года в ЧехииВ МИД с огорчением прокомментировали решение отмечать день памяти жертв событий 1968 года в Чехии
Американского посла вызвали в МИД Турции из-за резолюции о геноциде армянАмериканского посла вызвали в МИД Турции из-за резолюции о геноциде армян
Ангелина Вовк подумывает о замужествеАнгелина Вовк подумывает о замужестве
В Ташкенте при строительстве метро обвалился грунт: погибли 5 рабочихВ Ташкенте при строительстве метро обвалился грунт: погибли 5 рабочих

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 954


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru