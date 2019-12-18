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Красноярские полицейские спасли ребенка без сознания, найденного в доме подозреваемого
07:27
Фото: livejournal.com
Младенец, находившийся в бессознательном состоянии, а также двое малолетних детей были найдены в квартире мужчины, который подозревался в краже бензопилы.
Полицейские пришли по адресу в рамках расследования уголовного дела.
Как информирует пресс-служба краевого главка МВД РФ, ранее в правоохранительные органы поступило заявление от жителя Канского района, у которого похитили бензопилу. Вскоре личность подозреваемого в этом преступлении удалось установить, им оказался 30-летний житель города Канска. В прошлом мужчина уже был судим.
По месту проживания задержанного полицейские позднее обнаружили трех детей. Все они в тот момент находились в антисанитарных условиях. Среди них был мальчик 2018 г.р., который лежал на диване в бессознательном состоянии. Предположительно, у младенца имелись признаки отравления.
Сотрудники полиции смогли привести малыша в чувство, сразу после чего вызвали "скорую". Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, его здоровью ничего не угрожает. Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку из семьи изъяли и направили в Центр семьи "Канский".
Матери детей может грозить привлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, в рамках начатого разбирательства следователи дадут процессуальную оценку действиям или бездействию местных органов системы профилактики.
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