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В Ташкенте при строительстве метро обвалился грунт: погибли 5 рабочих


14:05
В Ташкенте при строительстве метро обвалился грунт: погибли 5 рабочихФото: sputniknews.kz

До пяти человек увеличилось количество погибших под завалами строящейся Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена, заявили официальные представители МЧС Узбекистана.

Минувшей ночью спасатели, продолжающие работу на месте ЧП, извлекли из-под завалов тело рабочего 1996 г.р.

Сейчас на месте обрушения активно продолжаются мероприятия по ликвидации последствий аварии. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

Ранее местные власти подтвердили гибель четырех рабочих, занятых на строительстве Юнусабадской линии метрополитена. В результате провала грунта скончались мужчины 1957, 1986, 1989 и 1999 г.р.

Семьям погибших будет выплачено по 100 млн сумов (более 10 тысяч долларов), заявили представители администрации Ташкентского метрополитена.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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