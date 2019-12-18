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Метадон, задержанный во Внуково, принадлежит ООН
00:21
Фото: nbntv.me
Партия метадона стоимостью 5,8 миллиарда рублей, задержанная в аэропорту Внуково в начале декабря, действительно была направлена в Таджикистан в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ.
Причиной возникших сложностей стала неправильная маркировка, передает РИА Новости.
Как заявил агентству официальный представитель Программы развития ООН, в настоящее время международная организация сохраняет постоянный контакт с соответствующими российскими структурами, чтобы скорее разрешить этот вопрос.
Речь идет о партии препарата стоимостью 79 310 долларов, который ранее был направлен в Таджикистан в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ. По словам представителя ПРООН, метадон, задержанный во Внуково в начале декабря, представляет собой жизненно необходимое лечение для инъекционных наркопотребителей.
Ранее сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) России в аэропорту Внуково была выявлена незадекларированная партия метадона, которая следовала Трнанзитом из ФРГ в Таджикистан. Таможенники обнаружили препарат на складе временного хранения, вскоре после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела: речь идет о контрабанде наркотиков в особо крупных размерах.
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