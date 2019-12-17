Партия метадона, задержанная во Внуково, направлялась в Таджикистан в рамках программы ООН

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Эрдоган пригрозил Вашингтону признать геноцид индейцев при колонизации Америки
Эрдоган пригрозил Вашингтону признать геноцид индейцев при колонизации Америки
Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину
Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину
В Ингушетии вандалы повредили средневековые башни
В Ингушетии вандалы повредили средневековые башни
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов признан потерпевшимРасстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов признан потерпевшим
Партия метадона, задержанная во Внуково, направлялась в Таджикистан в рамках программы ООНПартия метадона, задержанная во Внуково, направлялась в Таджикистан в рамках программы ООН
Раскрыта тайна каменных истуканов с острова ПасхиРаскрыта тайна каменных истуканов с острова Пасхи
В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за арсенала в доме многодетной семьиВ Ленобласти возбудили уголовное дело из-за арсенала в доме многодетной семьи
В Мексике в неопознанном захоронении найдены тела 50 убитыхВ Мексике в неопознанном захоронении найдены тела 50 убитых

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?
Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Партия метадона, задержанная во Внуково, направлялась в Таджикистан в рамках программы ООН


17.12.2019 19:56
Партия метадона, задержанная во Внуково, направлялась в Таджикистан в рамках программы ООНФото: visualrian.ru

Как передает ТАСС, заказчиком препарата является Глобальный Фонд UNDP.

Информацию о том, откуда и куда следовал груз, передали официальные представители Наркологической службы таджикского Министерства здравоохранения.

Крупная партия метадона, которую в первых числах декабря выявили в столичном аэропорту Внуково, была приобретена в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом. Препарат предназначался для оказания помощи наркозависимым в Таджикистане. Груз был выслан из Германии, заявил замначальника Наркологической службы Минздрава республики Рустам Шарипов, прокомментировав случившееся в аэропорту российском столицы.

В качестве заказчика этой партии метадона Шарипов указал Глобальный Фонд UNDP, осуществляющий деятельность в Таджикистане. Официальное письмо с соответствующей просьбой о закупке данного препарата ранее было подготовлено именно этой организацией, поэтому ответственность по транспортировке метадона до Средней Азии также лежит на ней, пояснил представитель Минздрава.

Вместе с тем, представители международной организации в связи с инцидентом отметили, что "ответственность лежит на грузоотправителе и транспортной компании", перевозившей груз. Согласно условиям договора, партию метадона должны были доставить до территории Таджикистана, сразу после чего ответственность переходила на заказавшую груз организацию.

Ранее сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) России в аэропорту Внуково была выявлена незадекларированная партия метадона, которая следовала Трнанзитом из ФРГ в Таджикистан. Таможенники обнаружили препарат на складе временного хранения, вскоре после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела: речь идет о контрабанде наркотиков в особо крупных размерах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Кадыров ответил Сокурову, выразившему сомнения по поводу его звания Героя РоссииКадыров ответил Сокурову, выразившему сомнения по поводу его звания Героя России
В Бразилии найдены тела четверых таксистовВ Бразилии найдены тела четверых таксистов
Путин: Европарламент беспардонно искажает факты о Второй мировойПутин: Европарламент беспардонно искажает факты о Второй мировой
Власти Новой Зеландии после извержения вулкана попросили у США донорскую кожу Власти Новой Зеландии после извержения вулкана попросили у США донорскую кожу
Власти Казахстана собираются вывести часть земель Байконура из аренды РФВласти Казахстана собираются вывести часть земель Байконура из аренды РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 954


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru