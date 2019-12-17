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Партия метадона, задержанная во Внуково, направлялась в Таджикистан в рамках программы ООН
17.12.2019 19:56
Фото: visualrian.ru
Как передает ТАСС, заказчиком препарата является Глобальный Фонд UNDP.
Информацию о том, откуда и куда следовал груз, передали официальные представители Наркологической службы таджикского Министерства здравоохранения.
Крупная партия метадона, которую в первых числах декабря выявили в столичном аэропорту Внуково, была приобретена в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом. Препарат предназначался для оказания помощи наркозависимым в Таджикистане. Груз был выслан из Германии, заявил замначальника Наркологической службы Минздрава республики Рустам Шарипов, прокомментировав случившееся в аэропорту российском столицы.
В качестве заказчика этой партии метадона Шарипов указал Глобальный Фонд UNDP, осуществляющий деятельность в Таджикистане. Официальное письмо с соответствующей просьбой о закупке данного препарата ранее было подготовлено именно этой организацией, поэтому ответственность по транспортировке метадона до Средней Азии также лежит на ней, пояснил представитель Минздрава.
Вместе с тем, представители международной организации в связи с инцидентом отметили, что "ответственность лежит на грузоотправителе и транспортной компании", перевозившей груз. Согласно условиям договора, партию метадона должны были доставить до территории Таджикистана, сразу после чего ответственность переходила на заказавшую груз организацию.
Ранее сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) России в аэропорту Внуково была выявлена незадекларированная партия метадона, которая следовала Трнанзитом из ФРГ в Таджикистан. Таможенники обнаружили препарат на складе временного хранения, вскоре после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела: речь идет о контрабанде наркотиков в особо крупных размерах.
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