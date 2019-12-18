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В Греции найдены царские гробницы возрастом 3500 лет


18.12.2019 22:59
В Греции найдены царские гробницы возрастом 3500 лет Фото: livejournal.com

Открытие было сделано группой американских археологов из Университета Цинциннати, которые вели раскопки неподалеку от места, где в древние времена располагался город Пилос.

На юге Греции исследователи обнаружили две большие древнегреческие царские гробницы, созданные в форме купола, известного как толос. Диаметр одной из гробниц составляет более 11 метров, другой - 8,5 метра.

Внутри историки обнаружили полы, покрытые золотом, и разнообразные артефакты. Среди них - кольцо с золотым уплотнением и золотой кулон, на котором имеется изображение древнеегипетской богини Хатор.

По предварительным оценкам специалистов, возраст гробниц составляет около трех с половиной тысячелетий, передает The National Public Radio. Рассказывая о своем открытии, ученые выражают надежду на то, что новые данные смогут пролить свет на то, какую роль этот древний город, упоминавшийся в "Одиссее", мог играть средиземноморской жизни позднего бронзового века.

Ранее ученым удалось разгадать загадку каменных истуканов моаи, которых устанавливали древние жители острова Пасхи. Как полагают исследователи, около тысячи изваяний были созданы по приказу правящих элит. Население острова верило, что таким образом их земли станут более плодородными, следовательно, местные жители будут защищены от голода.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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