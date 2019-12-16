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Раскрыта тайна каменных истуканов с острова Пасхи


18:22
Раскрыта тайна каменных истуканов с острова ПасхиФото: vk.com

Ученым удалось разгадать загадку каменных истуканов моаи, которых установили древние жители острова Пасхи.

Как сообщает портал Phys.org, около тысячи статуй должны были способствовать повышению плодородности земель.

По мнению специалистов, около тысячи изваяний были созданы по приказу правящих элит. Население острова верило, что таким образом их земли станут более плодородными, следовательно, местные жители будут защищены от голода.

К таким выводам исследователи пришли после того, как изучили две статуи около вулкана Рано Рараку. Именно в этом месте древние полинезийцы и ваяли своих истуканов. Как показал анализ почвы, в период создания статуй эта местность была продуктивным сельскохозяйственным районом, где имелась пресная вода.

В почве, богатой кальцием и фосфором, необходимыми для высоких урожаев, было выявлено наличие следов банана, фрукта таро и сладкого картофеля. Ученые выяснили, что это место было уникальным - на остальной части острова почва быстро изнашивалась и выветривалась.

Остров Пасхи (Рапануи) располагается в юго-восточной части Тихого океана, входя в пределы современного Чили и являясь одним из наиболее удаленных обитаемых островов планеты. Широкую известность он получил из-за своих каменных истуканов, которых древние жители создавали из спрессованного вулканического пепла.

В 1995 году статуи острова Пасхи были включены в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 223

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