Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Раскрыта тайна каменных истуканов с острова Пасхи

18:22

Фото: vk.com



Ученым удалось разгадать загадку каменных истуканов моаи, которых установили древние жители острова Пасхи.



Как сообщает портал Phys.org, около тысячи статуй должны были способствовать повышению плодородности земель.



По мнению специалистов, около тысячи изваяний были созданы по приказу правящих элит. Население острова верило, что таким образом их земли станут более плодородными, следовательно, местные жители будут защищены от голода.



К таким выводам исследователи пришли после того, как изучили две статуи около вулкана Рано Рараку. Именно в этом месте древние полинезийцы и ваяли своих истуканов. Как показал анализ почвы, в период создания статуй эта местность была продуктивным сельскохозяйственным районом, где имелась пресная вода.



В почве, богатой кальцием и фосфором, необходимыми для высоких урожаев, было выявлено наличие следов банана, фрукта таро и сладкого картофеля. Ученые выяснили, что это место было уникальным - на остальной части острова почва быстро изнашивалась и выветривалась.



Остров Пасхи (Рапануи) располагается в юго-восточной части Тихого океана, входя в пределы современного Чили и являясь одним из наиболее удаленных обитаемых островов планеты. Широкую известность он получил из-за своих каменных истуканов, которых древние жители создавали из спрессованного вулканического пепла.



В 1995 году статуи острова Пасхи были включены в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 223

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16.12.2019 15:51 В Ингушетии вандалы повредили средневековые башни

В Ингушетии вандалы повредили средневековые башни 14.12.2019 21:17 На выставке в Аугсбурге представят раритеты царских коллекций из Петергофа

На выставке в Аугсбурге представят раритеты царских коллекций из Петергофа 13.12.2019 23:15 Древнейшие наскальные изображения зверолюдей найдены в Индонезии

Древнейшие наскальные изображения зверолюдей найдены в Индонезии 10.12.2019 22:52 В Италии нашли картину, которую мог написать Климт

В Италии нашли картину, которую мог написать Климт 4.12.2019 08:05 В Париже за €9,5 млн продали картину Поля Гогена