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Депутата, подозреваемого в убийстве, исключили из «Единой России»
17.12.2019 23:30
Фото: mk.ru
Подозреваемый в убийстве Владимир Корнилов по решению политсовета "Единой России" больше не является членом этой партии.
Ранее он уже потерял статус депутата Переславль-Залесской городской думы, передает ТАСС.
Как заявил глава городского округа Переславль-Залесский, секретарь местного отделения партии Валерий Астраханцев, задержанного по подозрению в убийстве Владимира Корнилова исключили из рядов "Единой России". До этого гордума Переславля-Залесского лишила его мандата, это произошло вскоре после того, как в отношении депутата Корнилова возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
В прошлом Корнилов возглавлял фракцию "Единой России" в думе Переславля-Залесского.
ЧП случилось в минувшие выходные, когда на территории городского округа Переславль-Залесский был найден убитым 60-летний местный житель. Подозрения в причастности к его гибели пали на Владимира Корнилова, вскоре после чего он был задержан.
Согласно предварительным данным, преступление было совершено на фоне совместного распития спиртного. По версии следствия, во время стихийно начавшегося конфликта Корнилов сначала избил своего собутыльника, а потом задушил.
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