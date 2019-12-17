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В США три человека погибли из-за торнадо
17.12.2019 22:59
Фото: livejournal.com
Наиболее мощный удары стихия нанесла по территории Алабамы, Луизианы, Миссисипи и Техас, где порывами ветра были повалены деревья и линии электропередачи.
По данным ТАСС, без электричества сейчас остаются по меньшей мере 28 тысяч человек.
Экстренные службы подтвердили сведения о трех погибших в результате торнадо, обрушившегося на юго-восток Соединенных Штатов. Как стало известно, два смертельных случая были зафиксированы в Алабаме, один – в Луизиане.
Помимо поваленных деревьев, в пострадавших штатах повреждено немало домов. Ущерб, нанесенный торнадо, лишь предстоит оценить. Количество пострадавших уточняется.
Согласно прогнозам синоптиков, стихия пока отступать не собирается. Как предупреждают метеорологи, вероятны новые торнадо, которые произойдут на юге страны в течение ближайших суток.
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