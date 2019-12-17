|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Бурятии ищут мать новорожденного ребенка, тело которого отобрали у собак
17.12.2019 18:49
Фото: sb.by
Обстоятельства шокирующего происшествия, случившегося в городе Гусиноозерск (Бурятия), стали известны от представителей регионального СУ СКР.
Как стало известно, тело младенца отбили у собак.
По данным Следственного управления СКР по республике, утром минувшего понедельника, 16 декабря, местные жители обратили внимание на собак, терзавших что-то во дворе жилого дома. Подойдя ближе, люди разглядели в пасти одного из псов тело младенца.
Прохожие незамедлительно отобрали труп у животных и обратились в правоохранительные органы. Прибывшие к месту происшествия полицейские установили, что речь идет о новорожденном мальчике, который к тому времени уже не подавал признаков жизни.
Живым или мертвым этот младенец появился на свет, и если он был жизнеспособным, по какой причине умер, сейчас выясняют эксперты. Одновременно в рамках доследственной проверки оперативные сотрудники ведут розыск матери новорожденного.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|