Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Выпускница СПбГУ плюнула в почетного профессора и старшего преподавателя

17.12.2019 06:01

Фото: rutube.ru



Правоохранительные органы Северной столицы приступили к проверке по факту ЧП, случившегося в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).



По предварительным данным, у выпускницы этого вуза Александры Элбакян произошел конфликт с участниками заседания этической комиссии.



Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, в полицию поступило заявление, сразу после чего была начата проверка.



Ранее на официальном сайте вуза был опубликован комментарий о том, что случилось на состоявшемся 10 декабря заседании этической комиссии СПбГУ. Когда заместитель ректора Елена Шарыгина информировала собравшихся об агрессивном поведении выпускницы университета Александры Элбакян, та позволила себе плюнуть в лиц, которые присутствовали на этом заседании.



Сразу после выходки 31-летней выпускницы очевидцы вызвали охранников, а потом сведения о ЧП были переданы в полицию в виде заявления.



Уточняется, что Александра Элбакян плевалась в почетного профессора СПбГУ Геннадия Богомазова, возглавлявшего этическую комиссию, а также старшего преподавателя филфака Александра Сизикова. Ранее выпускница обратилась с просьбой провести проверку по поводу несправедливой, на ее взгляд, оценки ее дипломной работы.



Конфликт же разгорелся после того, как участники заседания заговорили об отклонении жалобы, пояснил источник.



Александра Элбакян в последнее время занималась исследованиями в области нейрокомпьютерных технологий, в прошлом она успела создать научную интернет-библиотеку Sci-Hub. В текущем году она окончила магистратуру филфака СПбГУ.



Ранее в Нидерландах 9-летний вундеркинд вступил в конфликт с руководством университета.



Автор: Злата Богатова

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