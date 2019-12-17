|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Выпускница СПбГУ плюнула в почетного профессора и старшего преподавателя
17.12.2019 06:01
Фото: rutube.ru
Правоохранительные органы Северной столицы приступили к проверке по факту ЧП, случившегося в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).
По предварительным данным, у выпускницы этого вуза Александры Элбакян произошел конфликт с участниками заседания этической комиссии.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, в полицию поступило заявление, сразу после чего была начата проверка.
Ранее на официальном сайте вуза был опубликован комментарий о том, что случилось на состоявшемся 10 декабря заседании этической комиссии СПбГУ. Когда заместитель ректора Елена Шарыгина информировала собравшихся об агрессивном поведении выпускницы университета Александры Элбакян, та позволила себе плюнуть в лиц, которые присутствовали на этом заседании.
Сразу после выходки 31-летней выпускницы очевидцы вызвали охранников, а потом сведения о ЧП были переданы в полицию в виде заявления.
Уточняется, что Александра Элбакян плевалась в почетного профессора СПбГУ Геннадия Богомазова, возглавлявшего этическую комиссию, а также старшего преподавателя филфака Александра Сизикова. Ранее выпускница обратилась с просьбой провести проверку по поводу несправедливой, на ее взгляд, оценки ее дипломной работы.
Конфликт же разгорелся после того, как участники заседания заговорили об отклонении жалобы, пояснил источник.
Александра Элбакян в последнее время занималась исследованиями в области нейрокомпьютерных технологий, в прошлом она успела создать научную интернет-библиотеку Sci-Hub. В текущем году она окончила магистратуру филфака СПбГУ.
Ранее в Нидерландах 9-летний вундеркинд вступил в конфликт с руководством университета.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|