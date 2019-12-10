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В Нидерландах 9-летний вундеркинд вступил в конфликт с руководством университета
00:34
Фото: socportal.info
Девятилетний уроженец Бельгии Лоран Симонс, который еще недавно был очень близок к тому, чтобы стать самым юным обладателем диплома о высшем образовании, забрал документы из технического университета Эйндховена (Нидерланды).
По данным зарубежных СМИ, причиной ухода мальчика, который уже практически находился на финишной прямой, стали разногласия с руководством учебного заведения. Предполагалось, что Лоран Симонс сможет защитить диплом бакалавра до 26 декабря и отберет пальму первенства у американца Майкла Карни. Юный житель Соединенных Штатов ранее получил диплом Алабамского университета в десятилетнем возрасте.
Однако руководство нидерландского учебного заведения внезапно заявило о том, что окончить учебу в запланированный срок просто нереально. Вуз опубликовал комментарий, в котором указано, что с родителями Лорана Симонса возникли разногласия по поводу графика. Представители ребенка не согласились с администрацией университета Эйндховена, и в вузе выражают из-за этого сожаление.
В результате родители Лорана приняли решение забрать документы сына.
По словам самого ребенка, университет пытается ввести общественность в заблуждение. Ранее руководство вуза утверждало, что он сможет завершить учебу до конца года, но сроки неожиданно изменились - теперь речь идет о середине 2020 года.
Лоран Симонс появился на свет в Остенде (Бельгия) и уже в шестилетнем возрасте начал учебу сразу в старших классах. Спустя год он начал параллельно трудиться в медцентре университете Амстердама, где работают и его родители. В восемь лет вундеркинд уже стал обладателем диплома о среднем образовании, причем имел специализацию на математических науках.
В минувшем марте девятилетний Лоран поступил в университет Эйндховена. Обучаясь на факультете электротехники, он за шесть месяцев смог написать работу бакалавра вместо стандартного трехлетнего периода.
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