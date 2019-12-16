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Пираты похитили с танкера у берегов Нигерии 20 моряков
16.12.2019 20:22
Фото: newsnowgreece.com
По меньшей мере двадцать моряков были похищены пиратами во время нападения на нефтяной танкер Duke у нигерийского побережья.
Инцидент зафиксирован в минувшее воскресенье, 15 декабря.
Установлено, что похищенные пиратами моряки являются гражданами Индии. Как заявил официальный представитель дипломатического министерства этой страны Равиш Кумар, происшествие стало уже третьим по счету инцидентом, связанным с пиратами, в котором пострадали его сограждане.
В настоящее время индийские дипломаты выясняют обстоятельства ЧП. Правительство страны находится в постоянном взаимодействии с нигерийским руководством и оперативными службами Кроме того, поддерживаются контакты и с представителями "других сторон", которые могут оказаться причастны к такого рода инцидентам.
Пираты, атакуя суда у африканского побережья, нередко уводят с собой моряков, чтобы впоследствии потребовать за иностранцев выкуп.
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