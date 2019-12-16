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Пираты похитили с танкера у берегов Нигерии 20 моряков


16.12.2019 20:22
Пираты похитили с танкера у берегов Нигерии 20 моряковФото: newsnowgreece.com

По меньшей мере двадцать моряков были похищены пиратами во время нападения на нефтяной танкер Duke у нигерийского побережья.

Инцидент зафиксирован в минувшее воскресенье, 15 декабря.

Установлено, что похищенные пиратами моряки являются гражданами Индии. Как заявил официальный представитель дипломатического министерства этой страны Равиш Кумар, происшествие стало уже третьим по счету инцидентом, связанным с пиратами, в котором пострадали его сограждане.

В настоящее время индийские дипломаты выясняют обстоятельства ЧП. Правительство страны находится в постоянном взаимодействии с нигерийским руководством и оперативными службами Кроме того, поддерживаются контакты и с представителями "других сторон", которые могут оказаться причастны к такого рода инцидентам.

Пираты, атакуя суда у африканского побережья, нередко уводят с собой моряков, чтобы впоследствии потребовать за иностранцев выкуп.

Автор: Злата Богатова

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