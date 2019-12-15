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Песков: представители Киева пытались изменить согласованный документ нормандского саммита
15.12.2019 22:56
Фото: vk.com
Украинская сторона с самого начала саммита нормандской четверки, состоявшегося недавно в Париже, предпринимала попытки изменить ранее согласованный итоговый документ, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля говорил на эту тему в программе "Большая игра" на Первом канале.
Как сообщил Дмитрий Песков, встрече в Париже предшествовала напряженная деятельность помощников президентов, оформлявших текст. Но представители Киева начали встречу с того, что выразили пожелание отредактировать некоторые пункты договоренностей, отметил пресс-секретарь главы российского государства.
По словам официального представителя Кремля, "дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок - это очень тяжелая работа", учитывая, что текст готовили сразу на трех языках - украинском, русском и референтном английском. В результате мероприятия потребовали достаточно длительного времени. Невзирая на общую приверженность Минским договоренностям, предлагавшиеся сторонами формулировки нередко не вписывались в общую канву, и это необходимо было контролировать, корректируя по ходу.
Ранее руководство ДНР указало на изменения текста коммюнике саммита нормандской четверки. По мнению Донецка, текст коммюнике саммита, размещенный на официальном портале украинского лидера, был намеренно искажен.
Напомним, ранее Дмитрий Песков опроверг рассказ главы МВД Украины о «сдавших нервах» Владислава Суркова. Позднее высказывания Арсена Авакова прокомментировал и сам помощник президента РФ, участвовавший в саммите.
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