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В Париже проходит нормандский саммит
20:17
Фото: inforos.ru
Лидеры России, Франции, ФРГ и Украины встречаются в Париже на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста, которые вновь захлестнули столицу Франции. Однако обстановка вокруг Елисейского дворца сейчас сохраняется спокойная, передает агентство "Интерфакс".
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский начали переговоры во французской столице. Проходящий в эти минуты в Париже саммит стал первой встречей так называемого "нормандского формата" за последние три года. Последний раз представители стран в таком составе общались в октябре 2016 года, встреча состоялась в Берлине.
Макрон и Зеленский впервые будут участниками подобной встречи, тогда как Путин и Меркель ранее уже проводили переговоры в рамках таких саммитов. Предполагается, что мероприятие будет длиться около трех часов, после чего главы государств проведут пресс-конференцию по итогам встречи.
Ранее украинский лидер завершил переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, после чего состоялась его встреча с германским канцлером Ангелой Меркель. Кроме того, предполагается, что позже пройдут переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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