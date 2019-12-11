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Сурков отреагировал на высказывания главы МВД Украины в свой адрес


11.12.2019 16:30
Сурков отреагировал на высказывания главы МВД Украины в свой адресФото: infox.sg

По словам Владислава Суркова, глава МВД Украины Арсен Аваков вообще не присутствовал на переговорах, поэтому его рассказы можно воспринимать исключительно как некую фантазию.

Комментарий помощника президента РФ приводит "Коммерсантъ".

Как отметил помощник президента РФ Владислав Сурков, переговоры, состоявшиеся в минувший понедельник на саммите "нормандской четверки" не стали особенно трудными либо эмоционально заряженными. По его мнению, встречу скорее можно назвать продолжительной.

Говоря о "фантазиях Авакова", Сурков пояснил, что наилучшим комментарием служат собственные же слова украинского министра. В рамках того же интервью, где он поделился рассказом о якобы сдавших нервах представителя Москвы, глава украинского МВД сказал, что его даже "близко не подпустили" к переговорам".

Ранее Арсен Аваков сообщил, что Сурков якобы вышел из себя, когда участники саммита обсуждали разведение войск на линии соприкосновения в Донбассе.

Высказывания главы МВД Украины уже прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который, в частности, отметил, что рассказы министра не имеют ничего общего с действительностью.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 231

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