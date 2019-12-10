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Песков опроверг рассказ главы МВД Украины о «сдавших нервах» Суркова
10.12.2019 22:03
Фото: russophile.org
Ранее украинский министр заявил о том, что в Париже, где накануне, 10 декабря, состоялась встреча "нормандской четверки", якобы сдали нервы у помощника президента РФ Владислава Суркова.
Высказывания Арсена Авакова не имеют ничего общего с действительностью, отметил Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля прокомментировал рассказы Арсена Авакова о том, как у Владислава Суркова во время переговоров с представителями украинской делегации в Париже сдали нервы. По словам Дмитрия Пескова, которые процитированы в Twitter-аккаунте "Коммерсантъ FM", информация не соответствует действительности.
Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина, во время саммита в столице Франции "такого не было".
Аваков ранее в беседе с журналистами поведал о том, как Сурков якобы нервничал, когда речь шла о разведении войск в Донбассе по всей линии соприкосновения. Украинский министр пояснял, что представитель Москвы, не совладав с собой, бросал бумаги.
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