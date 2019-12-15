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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
15.12.2019 22:09
Фото: vk.com
В одной из больниц австралийского штата Новый Южный Уэльс, несмотря на все усилия медиков, скончался еще один пострадавший при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд.
Число жертв происшествия в Новой Зеландии возросло до шестнадцати человек.
Как информирует пресс-служба полиции страны, на сегодняшний день пропавшими без вести продолжают числиться два человека.
В больницах Новой Зеландии и Австралии получают лечение не менее двадцати девяти человек. Состояние одиннадцати пациентов, которым оказывается помощь в ожоговых центрах, врачи оценивают как критическое.
Ранее руководство Новой Зеландии было вынуждено обратиться к американским властям с просьбой предоставить донорскую кожу для пострадавшим в результате недавнего извержения вулкана - помощи, оказанной Австралией, оказалось мало.
Вулкан на острове Уайт-Айленд начал извергаться 9 декабря, когда рядом с ним находилось сорок семь человек. Первыми жертвами стихии стали девять человек, погибших на месте. В ходе последующей поисковой операции на острове были найдены останки еще шести умерших.
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