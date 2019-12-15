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В Бразилии найдены тела четверых таксистов
15.12.2019 21:32
Фото: tengrinews.kz
Правоохранительные органы бразильского Салвадора выясняют обстоятельства четырех мужчин, тела которых были найдены на окраине города, передает телевизионный канал Globo.
Со ссылкой на полицию уточняется, что все погибшие в прошлом были таксистами. Перед смертью их подвергли жестоким пыткам.
Жертвами преступления стали мужчины возраста 23-48 лет, которые ранее трудились в качестве водителей сервиса такси-агрегатора "99". На телах, которые обнаружила военная полиция, эксперты выявили следы жестоких пыток. Рядом с останками, упакованными в полиэтиленовые мешки, были найдены два брошенных автомобиля.
В ходе начатого расследования уже удалось установить, что ранее в этот район вызвали сразу пять такси. Один из водителей, заподозрив неладное, смог вырваться из рук бандитов и сразу же обратился в полицию. Правоохранители прибыли к месту ЧП, но остальные таксисты к тому времени были уже убиты.
Как заявил представитель профсоюза работников агрегаторов такси Рикарду Карвалью, первый вызов в район происшествия сделали два трансвестита.
Вечером минувшей пятницы, 13 декабря, таксисты Сальвадора проехали траурной процессией по центральным улицам города в память о погибших коллегах.
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