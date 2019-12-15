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В Москве сотрудники полиции застрелили мужчину, напавшего на свою мать с ножом
15.12.2019 20:57
Фото: livejournal.com
Как стало известно, злоумышленник успел нанести женщине несколько ударов, а потом пытался атаковать правоохранителей. О случившемся рассказала официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту нападения мужчины на собственную мать и сотрудников полиции. ЧП случилось на юго-западе Москвы.
К настоящему времени установлено, что мужчина схватился за нож на фоне бытового конфликта. По словам Юлии Ивановой, поссорившись с матерью, житель столицы нанес ей несколько ударов ножом. Несмотря на полученные ранения, потерпевшая смогла покинуть квартиру и обратиться в полицию.
В момент прибытия силовиков остававшийся в квартире мужчина уже держал в руках пистолет. После того, как он начал угрожал сотрудникам правоохранительных органов, они были вынуждены применить табельное оружие и стрелять на поражение, смертельно ранив нападавшего. Мужчина погиб на месте.
По данным МВД, по факту инцидента, зафиксированного в одном из домов по улице Генерала Тюленева, возбудили уголовное дело. Со ссылкой на информированный источник агентство "Интерфакс" уточняет, что погибший мужчина ранее был поставлен на учет в психоневрологический диспансер.
Ранее под Нижним Новгородом задержали подозреваемого в попытке тройного убийства.
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