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Франция попросила у России останки соратника Наполеона
15.12.2019 19:15
Фото: vk.com
Власти Франции официально обратились к руководству России с просьбой передать Парижу останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Речь идет о захоронении, обнаруженном минувшим летом в Смоленске.
Останки французского генерала Гюдена, найденные во время археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду, Елисейский дворец собирается перезахоронить в Париже весной 2020 года.
Как передает ТАСС, французская сторона выразила намерение пригласить на официальную церемонию президента России Владимира Путина.
Напомним, минувшим летом В Смоленске ученые РАН впервые исследовали места боев 1812 года. Особое внимание исследователи уделили погребению, предположительно, французского генерала Шарля-Этьена Гюдена.
Ранее французский историк Пьер Малиновский при финансовой поддержке "Фонда российско-французских исторических инициатив" провел мероприятия по поиску могилы Гюдена. Генерал, входивший в число ближайших сторонников Наполеона Бонапарта, был убит во время Валутинского сражения, которое состоялось в августе 1812 года.
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