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В Смоленске найдены останки погибшего летом 1812 года друга Наполеона
12:34
Фото: livejournal.com
В Смоленске, предположительно, найдены останки французского генерала Шарля Этьена Гюдена. Открытие сделали липецкие археологи, пишут российские СМИ.
Соратник Наполеона погиб в августе 1812 года, ему было тогда сорок четыре года.
Останки генерала Шарля Этьена Гюдена были найдены в ходе российско-французской археологической экспедиции. Раскопки велись Королевском бастионе в Смоленске.
Ранее Альберик д'Орлеан, являющийся прямым потомком Гюдена, направил обращение к властям Франции. Он просит оказать содействие в организации перезахоронения праха его предка в Доме Инвалидов в Париже. Это один из главных памятников французской столицы, где располагается некрополь военных, а также гробница императора Наполеона Бонапарта.
Как свидетельствуют исторические источники, Гюден, будучи отважным генералом, погиб в сражении. Он скончался на руках у Наполеона и по традиции был погребен на поле боя. В связи с этим российские ученые высказали мнение о том, что захоронение Гюдена в Смоленске, неподалеку от которого он был смертельно ранен, является вполне закономерным. Поэтому они отвергают идею о переносе останков во Францию, называя ее не совсем обоснованной, и предлагают оставить генерала там, где его похоронил Наполеон.
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