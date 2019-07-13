Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Смоленске найдены останки погибшего летом 1812 года друга Наполеона

12:34

Фото: livejournal.com



В Смоленске, предположительно, найдены останки французского генерала Шарля Этьена Гюдена. Открытие сделали липецкие археологи, пишут российские СМИ.



Соратник Наполеона погиб в августе 1812 года, ему было тогда сорок четыре года.



Останки генерала Шарля Этьена Гюдена были найдены в ходе российско-французской археологической экспедиции. Раскопки велись Королевском бастионе в Смоленске.



Ранее Альберик д'Орлеан, являющийся прямым потомком Гюдена, направил обращение к властям Франции. Он просит оказать содействие в организации перезахоронения праха его предка в Доме Инвалидов в Париже. Это один из главных памятников французской столицы, где располагается некрополь военных, а также гробница императора Наполеона Бонапарта.



Как свидетельствуют исторические источники, Гюден, будучи отважным генералом, погиб в сражении. Он скончался на руках у Наполеона и по традиции был погребен на поле боя. В связи с этим российские ученые высказали мнение о том, что захоронение Гюдена в Смоленске, неподалеку от которого он был смертельно ранен, является вполне закономерным. Поэтому они отвергают идею о переносе останков во Францию, называя ее не совсем обоснованной, и предлагают оставить генерала там, где его похоронил Наполеон.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13:11 В Австралии морской дьявол попросил людей о помощи

В Австралии морской дьявол попросил людей о помощи 13.7.2019 14:22 В Канаде спасли запутавшегося в сетях полярного кита

В Канаде спасли запутавшегося в сетях полярного кита 13.7.2019 00:00 Украинского добровольца осудили на 24 года за убийство итальянского репортера в Донбассе

Украинского добровольца осудили на 24 года за убийство итальянского репортера в Донбассе 11.7.2019 22:15 На Меган Маркл вновь обрушилась волна критики

На Меган Маркл вновь обрушилась волна критики 10.7.2019 22:03 Цискаридзе подверг критике грузинского ведущего, который позволил себе нецензурную брань