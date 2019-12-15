|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В команде Тутберидзе отреагировали на критику Загитовой, приостановившей карьеру
15.12.2019 19:01
Фото: smi2.net
Команда российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе призвала с уважением отнестись к решению "величайшей спортсменки". В заявлении, опубликованном в инстаграме команды Тутберидзе, речь также идет о труде "всего тренерского штаба. благодаря которому Алина Загитова и другие спортсмены смогли достичь самых высоких результатов.
Команда Тутберидзе отреагировала на всплеск критических замечаний, появившихся после того, как одна из лучших воспитанниц специалиста - Алина Загитова - решила на некоторое время сделать паузу в профессиональной деятельности.
Прокомментировав неоднозначные мнения по поводу приостановления карьеры титулованной спортсменки, особое внимание представители Этери Тутбердзе уделили мнению экс-фигуриста и ныне тренера Евгения Плющенко. Ранее он высказался на тему возможного перехода Алины Загитовой к другому наставнику специалисту.
В сообщении, в частности, отмечается, что Плющенко, который не воспитал ни одного спортсмена, вообще пока не является тренером. При этом подчеркивается, что работе профессионалов мешают его "периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов". При этом двукратного олимпийского чемпиона заподозрили в желании переманить Загитову.
Пожелав Плющенко взрастить собственных спортсменов, в штабе Тутберидзе подчеркнули, что для достижения результатов необходимо "посещать тренировочный процесс".
Ранее Алина Загитова заявила, что не будет участвовать в Чемпионате России по фигурному катанию. На состоявшемся в декабре финале Гран-при спортсменка в произвольной программе допустила ошибку и в результате оказалась на последнем шестом месте. Позже она пояснила, что решила на время отказаться от турниров, не претендуя при этом на участие в ЧЕ и ЧМ без отбора.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|