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В команде Тутберидзе отреагировали на критику Загитовой, приостановившей карьеру


15.12.2019 19:01
В команде Тутберидзе отреагировали на критику Загитовой, приостановившей карьеруФото: smi2.net

Команда российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе призвала с уважением отнестись к решению "величайшей спортсменки". В заявлении, опубликованном в инстаграме команды Тутберидзе, речь также идет о труде "всего тренерского штаба. благодаря которому Алина Загитова и другие спортсмены смогли достичь самых высоких результатов.

Команда Тутберидзе отреагировала на всплеск критических замечаний, появившихся после того, как одна из лучших воспитанниц специалиста - Алина Загитова - решила на некоторое время сделать паузу в профессиональной деятельности.

Прокомментировав неоднозначные мнения по поводу приостановления карьеры титулованной спортсменки, особое внимание представители Этери Тутбердзе уделили мнению экс-фигуриста и ныне тренера Евгения Плющенко. Ранее он высказался на тему возможного перехода Алины Загитовой к другому наставнику специалисту.

В сообщении, в частности, отмечается, что Плющенко, который не воспитал ни одного спортсмена, вообще пока не является тренером. При этом подчеркивается, что работе профессионалов мешают его "периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов". При этом двукратного олимпийского чемпиона заподозрили в желании переманить Загитову.

Пожелав Плющенко взрастить собственных спортсменов, в штабе Тутберидзе подчеркнули, что для достижения результатов необходимо "посещать тренировочный процесс".

Ранее Алина Загитова заявила, что не будет участвовать в Чемпионате России по фигурному катанию. На состоявшемся в декабре финале Гран-при спортсменка в произвольной программе допустила ошибку и в результате оказалась на последнем шестом месте. Позже она пояснила, что решила на время отказаться от турниров, не претендуя при этом на участие в ЧЕ и ЧМ без отбора.

Автор: Злата Богатова
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