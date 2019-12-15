Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В команде Тутберидзе отреагировали на критику Загитовой, приостановившей карьеру

15.12.2019 19:01

Фото: smi2.net



Команда российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе призвала с уважением отнестись к решению "величайшей спортсменки". В заявлении, опубликованном в инстаграме команды Тутберидзе, речь также идет о труде "всего тренерского штаба. благодаря которому Алина Загитова и другие спортсмены смогли достичь самых высоких результатов.



Команда Тутберидзе отреагировала на всплеск критических замечаний, появившихся после того, как одна из лучших воспитанниц специалиста - Алина Загитова - решила на некоторое время сделать паузу в профессиональной деятельности.



Прокомментировав неоднозначные мнения по поводу приостановления карьеры титулованной спортсменки, особое внимание представители Этери Тутбердзе уделили мнению экс-фигуриста и ныне тренера Евгения Плющенко. Ранее он высказался на тему возможного перехода Алины Загитовой к другому наставнику специалисту.



В сообщении, в частности, отмечается, что Плющенко, который не воспитал ни одного спортсмена, вообще пока не является тренером. При этом подчеркивается, что работе профессионалов мешают его "периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов". При этом двукратного олимпийского чемпиона заподозрили в желании переманить Загитову.



Пожелав Плющенко взрастить собственных спортсменов, в штабе Тутберидзе подчеркнули, что для достижения результатов необходимо "посещать тренировочный процесс".



Ранее Алина Загитова заявила, что не будет участвовать в Чемпионате России по фигурному катанию. На состоявшемся в декабре финале Гран-при спортсменка в произвольной программе допустила ошибку и в результате оказалась на последнем шестом месте. Позже она пояснила, что решила на время отказаться от турниров, не претендуя при этом на участие в ЧЕ и ЧМ без отбора.



Автор: Злата Богатова

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