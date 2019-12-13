Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Загитова объявила о решении приостановить спортивную карьеру

13.12.2019 22:35

Фото: layshev.ru



Алина Загитова в эфире "Первого канала" заявила, что не будет участвовать в Чемпионате России по фигурному катанию.



На состоявшемся в декабре финале Гран-при спортсменка в произвольной программе допустила ошибку и в результате оказалась на последнем шестом месте.



Алина Загитова не собирается выступать на Чемпионате России, который состоится 24-29 декабря в Красноярске и станет отборочным этапом перед мировым первенством и Чемпионатом Европы следующего года.



О решении на время отказаться от участия в турнирах спортсменка сообщила в эфире "Первого канала". По словам Алины Загитовой, она не претендует на ЧЕ и ЧМ без отбора, и зрители ее не увидят в предстоящем сезоне.



Фигуристка пояснила, что в ближайшем будущем намерена продолжать сотрудничество со своими тренерами, включая Этери Тутберидзе. Предполагается, что в текущем сезоне Загитова будет активно тренироваться, отрабатывая новые элементы и новые заходы на прыжки, в также появится во многих шоу.



По словам Загитовой, которая с 2017 года выступает во взрослом фигурном катании, в настоящее время ей не хватает мотивации, ведь она "все выиграла уже".



Автор: Злата Богатова

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