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Загитова объявила о решении приостановить спортивную карьеру


13.12.2019 22:35
Загитова объявила о решении приостановить спортивную карьеруФото: layshev.ru

Алина Загитова в эфире "Первого канала" заявила, что не будет участвовать в Чемпионате России по фигурному катанию.

На состоявшемся в декабре финале Гран-при спортсменка в произвольной программе допустила ошибку и в результате оказалась на последнем шестом месте.

Алина Загитова не собирается выступать на Чемпионате России, который состоится 24-29 декабря в Красноярске и станет отборочным этапом перед мировым первенством и Чемпионатом Европы следующего года.

О решении на время отказаться от участия в турнирах спортсменка сообщила в эфире "Первого канала". По словам Алины Загитовой, она не претендует на ЧЕ и ЧМ без отбора, и зрители ее не увидят в предстоящем сезоне.

Фигуристка пояснила, что в ближайшем будущем намерена продолжать сотрудничество со своими тренерами, включая Этери Тутберидзе. Предполагается, что в текущем сезоне Загитова будет активно тренироваться, отрабатывая новые элементы и новые заходы на прыжки, в также появится во многих шоу.

По словам Загитовой, которая с 2017 года выступает во взрослом фигурном катании, в настоящее время ей не хватает мотивации, ведь она "все выиграла уже".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 255

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