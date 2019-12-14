Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На выставке в Аугсбурге представят раритеты царских коллекций из Петергофа

14.12.2019 21:17

Фото: rtvi.com



В числе экспонатов, которые войдут в экспозицию, будут напрестольное Евангелие и портрет Петра Великого, передает ТАСС.



Раритеты царских коллекций в Баварии представит государственный музей-заповедник "Петергоф". Выставка начинает работу сегодня, 14 декабря.



Российское культурное учреждение собирается вывезти в Германию обширную экспозицию мемориальных предметов и произведений придворного искусства XVIII века. Все это смогут увидеть посетители выставки, которая пройдет во Дворце Шецлера в Аугсбурге и станет одним из заключительных событий масштабного проекта "Русские сезоны" в ФРГ.



Как сообщила руководитель службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ "Петергоф" Анна Ляшко, в Баварии можно будет увидеть лучшие экспонаты и раритеты дворцово-парковых ансамблей Ораниенбаума и Петергофа - в общей сложности 176 предметов. Экспозиция посвящена отечественным правителям XVIII века.



Проект "Русские сезоны", получивший название в честь легендарных гастролей балетной труппы Сергея Дягилева, проводится по инициативе правительства РФ и Минкульта с 2017 года. Программа фестиваля подразумевает различные мероприятия, организованные в течение календарного года в определенной стране: гастрольные выступления творческих коллективов и цирковых артистов, кинопремьеры, выставки из собраний наиболее известных и крупных музеев, а также другие события.



В прошлые годы фестивали уже проводились в Японии и Италии. На этот раз программа охватывает города Германии, а в следующем году "Русские сезоны" охватят сразу три государства - Бельгию, Люксембург и Францию. Предполагается, что в 2021 году проект удастся реализовать в КНДР и Республике Корея.



Автор: Злата Богатова

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