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На выставке в Аугсбурге представят раритеты царских коллекций из Петергофа
 На выставке в Аугсбурге представят раритеты царских коллекций из Петергофа
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На выставке в Аугсбурге представят раритеты царских коллекций из Петергофа


14.12.2019 21:17
На выставке в Аугсбурге представят раритеты царских коллекций из ПетергофаФото: rtvi.com

В числе экспонатов, которые войдут в экспозицию, будут напрестольное Евангелие и портрет Петра Великого, передает ТАСС.

Раритеты царских коллекций в Баварии представит государственный музей-заповедник "Петергоф". Выставка начинает работу сегодня, 14 декабря.

Российское культурное учреждение собирается вывезти в Германию обширную экспозицию мемориальных предметов и произведений придворного искусства XVIII века. Все это смогут увидеть посетители выставки, которая пройдет во Дворце Шецлера в Аугсбурге и станет одним из заключительных событий масштабного проекта "Русские сезоны" в ФРГ.

Как сообщила руководитель службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ "Петергоф" Анна Ляшко, в Баварии можно будет увидеть лучшие экспонаты и раритеты дворцово-парковых ансамблей Ораниенбаума и Петергофа - в общей сложности 176 предметов. Экспозиция посвящена отечественным правителям XVIII века.

Проект "Русские сезоны", получивший название в честь легендарных гастролей балетной труппы Сергея Дягилева, проводится по инициативе правительства РФ и Минкульта с 2017 года. Программа фестиваля подразумевает различные мероприятия, организованные в течение календарного года в определенной стране: гастрольные выступления творческих коллективов и цирковых артистов, кинопремьеры, выставки из собраний наиболее известных и крупных музеев, а также другие события.

В прошлые годы фестивали уже проводились в Японии и Италии. На этот раз программа охватывает города Германии, а в следующем году "Русские сезоны" охватят сразу три государства - Бельгию, Люксембург и Францию. Предполагается, что в 2021 году проект удастся реализовать в КНДР и Республике Корея.

Автор: Злата Богатова
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