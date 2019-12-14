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В Афганистане солдаты расстреляли более 20 сослуживцев и бежали к боевикам
14.12.2019 14:40
Фото: sana.af
В ночь на субботу, 14 декабря, группа из нескольких солдат расстреляла сослуживцев в афганской провинции Газни.
Затем военнослужащие забрали оружие и ушли к боевикам "Талибана"(деятельность группировки официально запрещена в России).
Как передает телевизионный канал 1TV, нападение совершили семь солдат. Со ссылкой на представителей местных властей уточняется, что инцидент произошел на посту "Лион Бозор" в уезде Карабаг. Расстреляв двадцать пять сослуживцев, военные бежали к экстремистам, унеся с собой все оружие и боеприпасы, имевшиеся на посту.
В Министерстве национальной обороны страны официально подтвердило гибель девяти военнослужащих. В официальном сообщении пресс-центра ведомства указано, что солдаты стали жертвами талибов (запрещены на территории РФ).
По данным боевиков, заявивших о своей причастности к инциденту, они убили 32 военных и уничтожили несколько танков правительственных сил.
Ранее на севере Афганистана боевики похитили 40 старейшин.
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