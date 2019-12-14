Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Чувашии студентку обвиняют в попытке убийства преподавателя колледжа

14.12.2019 07:10

Фото: v-moldove.ru



Следственные органы региона по факту ЧП уже возбудили уголовное дело в отношении 17-летней студентки Чебоксарского экономико-технологического колледжа. По данным ведомства, девушка напала на сотрудницу этого же образовательного учреждения.



О подробностях инцидента, случившегося накануне, 13 декабря, рассказали представители СУ СКР по Чувашии. Установлено, что подозреваемая ранее взяла академический отпуск. Около 09:30 по московскому времени девушка, обучающаяся на экономическом отделении, пришла в колледж с кухонным ножом.



Пройдя через пост охраны, студентка добралась до кабинета, где находилась преподаватель, и набросилась на нее с ножом. Крики пострадавшей женщины услышали ее коллеги и быстро пришли на помощь. Раненую сотрудницу, которая к тому времени получила множество ножевых ударов, сразу же доставили в больницу.



По словам врачей, после оказания помощи жизни пациентки ничего не угрожает.



В отношении девушки, которая была задержана на месте ЧП, возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Предположительно, в прошлом студентка была поставлена на учет у психиатра.



Автор: Злата Богатова

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