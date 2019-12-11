|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар: пропали три человека
11:34
Фото: ednews.net
По предварительным данным, очаг возгорания находился в энергоотсеке на второй палубе, передает агентство "Интерфакс".
Пропавшими без вести сейчас числятся три человека.
Пожар начался во время ремонтных работ, передает агентство. В результате ЧП пропали без вести три человека, с которыми пропала связь. Все они находились в трюме.
Согласно имеющимся на этот час данным, возгорание произошло во время проведения ремонтных работ. Очаг располагался в энергоотсеке на второй палубе. Информации о вероятных причинах пожара пока не озвучивалось, обстоятельства случившегося выясняются.
Известно об одном пострадавшем, шесть человек спасены. Официального подтверждения этих сведений пока еще не поступало.
Отмечается, что первоначально площадь возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" составляла 20 квадратных метров, но вскоре возросла до 120 кв. м. Как уточняет информированный источник, загорелось дизельное топливо.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|