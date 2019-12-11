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На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар: пропали три человека


11:34
На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар: пропали три человекаФото: ednews.net

По предварительным данным, очаг возгорания находился в энергоотсеке на второй палубе, передает агентство "Интерфакс".

Пропавшими без вести сейчас числятся три человека.

Пожар начался во время ремонтных работ, передает агентство. В результате ЧП пропали без вести три человека, с которыми пропала связь. Все они находились в трюме.

Согласно имеющимся на этот час данным, возгорание произошло во время проведения ремонтных работ. Очаг располагался в энергоотсеке на второй палубе. Информации о вероятных причинах пожара пока не озвучивалось, обстоятельства случившегося выясняются.

Известно об одном пострадавшем, шесть человек спасены. Официального подтверждения этих сведений пока еще не поступало.

Отмечается, что первоначально площадь возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" составляла 20 квадратных метров, но вскоре возросла до 120 кв. м. Как уточняет информированный источник, загорелось дизельное топливо.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 252

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