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В Мексике после ДТП девять человек скончались от отравления аммиаком
12.12.2019 11:09
Фото: st-s.pro
В результате дорожной аварии в Мексике девять человек насмерть отравились аммиаком, информирует пресс-служба министерства общественной безопасности страны. Смертельное ДТП, после которого произошла утечка токсичного вещества, случилось на территории штата Мичоакан.
В ведомстве сообщили, что инцидент на шоссе Сигло XXI был зафиксирован еще 7 декабря, когда на проезжей части опрокинулся большегруз с цистерной аммиака. В результате утечки облако токсичного вещества накрыло оказавшийся рядом автобус с пассажирами.
По официальным данным, пять человек скончались на месте, еще четверо - позднее в больнице. В общей сложности отравились свыше пятидесяти пассажиров. Информации о состоянии пострадавших, которым сейчас продолжают оказывать помощь врачи, пока не поступало.
Из-за аварии в районе утечки на трое суток было полностью приостановлено движение автотранспорта. В рамках расследования ЧП установлено, что фура с цистерной, в которой находилось 30 кубометров аммиака, была в неисправном состоянии.
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