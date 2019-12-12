Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Китайские дипломаты сравнили Помпео с «голым королем» из сказки Андерсена

12.12.2019 08:30

Фото: parstoday.com



Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео вызывает ассоциации с излишне самодовольным персонажем знаменитой сказки "Новый наряд короля", отметила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин. Как передает ТАСС, причиной такого сравнения стала критика политики Пекина в Синьцзяне.



По мнению китайских дипломатов, американский госсекретарь не обладает компетенцией вообще выступать с какими-либо критическими замечаниями о действиях Пекина в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Комментируя высказывания Майкла Помпео на этот счет, Хуа Чуньин сравнила его с "голым королем" из сказки Ханса Кристиана Андерсена, когда совершенно обнаженный человек считал свой наряд превосходным.



С середины прошлого века власти КНР смогли добиться "великих успехов", подчеркнула пресс-секретарь МИД КНР. Она напомнила о том, что руководству страны удалось сделать гигантский рывок в борьбе с бедностью и обеспечению внутриполитической стабильности, включая урегулирование различных вопросов, связанных с межнациональными отношениями.



Ранее Помпео вновь подверг резкой критике "недемократические меры" Пекина. По его словам, центральные власти Китая якобы продолжают ущемлять религиозные и гражданские свободы малых меньшинств СУАР.



Напомним, не так давно глава Госдепа заявил о том, что в Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию с уйгурами - национальным меньшинством, исповедующим ислам и проживающим в СУАР. Помео подчеркивал, что власти Соединенных Штатов фиксируют все нарушения. Незадолго до этого министерство торговли Соединенных Штатов внесло в черный список около тридцати китайских организаций, которые, по мнению Вашингтона, якобы могут ущемлять права мусульманского населения Синьцзян-Уйгурского автономного региона КНР.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 254

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.12.2019 22:25 Путин сменил двух губернаторов

Путин сменил двух губернаторов 12.12.2019 09:06 Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение Вани Фокина в Магнитогорске

Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение Вани Фокина в Магнитогорске 11.12.2019 21:52 Путин: Европарламент беспардонно искажает факты о Второй мировой

Путин: Европарламент беспардонно искажает факты о Второй мировой 11.12.2019 18:31 После драки в Раде завели уголовное дело

После драки в Раде завели уголовное дело 11.12.2019 17:18 Жители острова Бугенвиль проголосовали за отделение от Папуа - Новой Гвинеи