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Китайские дипломаты сравнили Помпео с «голым королем» из сказки Андерсена
12.12.2019 08:30
Фото: parstoday.com
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео вызывает ассоциации с излишне самодовольным персонажем знаменитой сказки "Новый наряд короля", отметила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин. Как передает ТАСС, причиной такого сравнения стала критика политики Пекина в Синьцзяне.
По мнению китайских дипломатов, американский госсекретарь не обладает компетенцией вообще выступать с какими-либо критическими замечаниями о действиях Пекина в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Комментируя высказывания Майкла Помпео на этот счет, Хуа Чуньин сравнила его с "голым королем" из сказки Ханса Кристиана Андерсена, когда совершенно обнаженный человек считал свой наряд превосходным.
С середины прошлого века власти КНР смогли добиться "великих успехов", подчеркнула пресс-секретарь МИД КНР. Она напомнила о том, что руководству страны удалось сделать гигантский рывок в борьбе с бедностью и обеспечению внутриполитической стабильности, включая урегулирование различных вопросов, связанных с межнациональными отношениями.
Ранее Помпео вновь подверг резкой критике "недемократические меры" Пекина. По его словам, центральные власти Китая якобы продолжают ущемлять религиозные и гражданские свободы малых меньшинств СУАР.
Напомним, не так давно глава Госдепа заявил о том, что в Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию с уйгурами - национальным меньшинством, исповедующим ислам и проживающим в СУАР. Помео подчеркивал, что власти Соединенных Штатов фиксируют все нарушения. Незадолго до этого министерство торговли Соединенных Штатов внесло в черный список около тридцати китайских организаций, которые, по мнению Вашингтона, якобы могут ущемлять права мусульманского населения Синьцзян-Уйгурского автономного региона КНР.
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