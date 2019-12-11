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В Кении сбежавший из нацпарка лев растерзал мужчину


11.12.2019 15:53
В Кении сбежавший из нацпарка лев растерзал мужчинуФото: livejournal.com

Власти приступили к поиску хищника, несколько дней назад сбежавшего из национального парка Найроби.

По данным местной полиции, лев, уже неоднократно нападавший на собак и скот, растерзал человека.

Как сообщает The Sun, на прошлой неделе лев сбежал из национального парка Найроби. По горячим следам животное отыскать не удалось. В течение нескольких суток хищник, уходивший от преследования, успел растерзать свыше тридцати собак, а также неоднократно атаковал мелкий домашний скот.

Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах столичного округа сообщается, что хищник представляет большую угрозу для местного населения - жертвой льва уже стал мужчина по имени Роно Кипируи.

В конце минувшего ноября в Удмуртии отследили и ликвидировали медведя, убившего охотника в окрестностях Воткинска.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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