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В Кении сбежавший из нацпарка лев растерзал мужчину
11.12.2019 15:53
Фото: livejournal.com
Власти приступили к поиску хищника, несколько дней назад сбежавшего из национального парка Найроби.
По данным местной полиции, лев, уже неоднократно нападавший на собак и скот, растерзал человека.
Как сообщает The Sun, на прошлой неделе лев сбежал из национального парка Найроби. По горячим следам животное отыскать не удалось. В течение нескольких суток хищник, уходивший от преследования, успел растерзать свыше тридцати собак, а также неоднократно атаковал мелкий домашний скот.
Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах столичного округа сообщается, что хищник представляет большую угрозу для местного населения - жертвой льва уже стал мужчина по имени Роно Кипируи.
В конце минувшего ноября в Удмуртии отследили и ликвидировали медведя, убившего охотника в окрестностях Воткинска.
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