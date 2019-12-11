|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Полиция Нью-Джерси вступила в бой с преступниками: погибли шесть человек
11.12.2019 15:08
Фото: ruswi.com
Как передает агентство Associated Press со ссылкой на начальника местного полицейского управления Майкла Келли, в результате многочасовой перестрелки были убиты не менее шести человек. Все подозреваемые, предположительно, были ликвидированы.
Тела пяти человек ранее обнаружили спецназовцы, которым удалось войти в магазин, где забаррикадировались вооруженные преступники. В числе погибших - офицер полиции. Двое его коллег получили в перестрелке незначительные ранения.
Обстоятельства инцидента выясняются, сведений о мотивах преступления из официальных источников пока не поступало.
По данным телевизионного канала ABC, помимо полицейского в результате перестрелки, начавшейся в районе кладбища, злоумышленники смертельно ранили трех случайных прохожих. Затем вооруженные подозреваемые, личность которых пока остается неустановленной, укрылись в кошерном магазине, расположенном неподалеку.
Ранее сообщалось о ЧП в Чехии, где неоднократно судимый мужчина открыл стрельбу по пациентам, ожидавших приема у травматолога. Жертвами инцидента стали шесть человек. Злоумышленника позднее обнаружили со смертельным ранением, он скончался в больнице.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|