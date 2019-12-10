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СМИ сообщили о криминальном прошлом стрелка из чешской Остравы


10.12.2019 20:58
СМИ сообщили о криминальном прошлом стрелка из чешской ОстравыФото: livejournal.com

Мужчина, причастный к инциденту в больнице, где были убиты шесть человек и еще двое ранены, в прошлом неоднократно привлекался к ответственности.

Как сообщают чешские СМИ, в частности, стрелка из Остравы обвиняли в насильственных действиях.

По данным CT24, жертвами стрельбы, которую неизвестный ранним утром открыл в отделении травматологии больнице чешского города Острава, стали шесть человек, еще двое получили ранения. В результате ЧП погибли и пострадали пациенты, ожидавшие приема - четверо мужчин и две женщины.

42-летний злоумышленник, имя которого пока не разглашается, также стрелял в себя. Ранения, которые он нанес во время задержания, оказались смертельными - мужчине пытались оказать помощь, однако он скончался. Мотивы действий нападавшего выясняются, начато расследование.

Полиция Чехии позднее сообщила о подробностях инцидента. Устроив стрельбу в больнице, подозреваемый успел скрыться с мест ЧП. Правоохранителям затем удалось отследить передвижения его автомобиля. В момент обнаружения он уже был тяжело ранен и скончался вскоре после того, как его доставили в медицинское учреждение.

Отмечается, что серебристую Renault Laguna, на которой передвигался подозреваемый, нашли во время отслеживания с вертолета. Автомобиль находился уже за пределами Остравы. Позднее также выяснилось, что оружие злоумышленник приобрел в хранил нелегально.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 268

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