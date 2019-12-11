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В Иркутской области вынесли приговор подросткам, обвиняемым в убийстве девушки
11.12.2019 14:13
Фото: vk.com
Уголовное дело рассматривалось в городе Нижнеудинске, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Оба фигуранта были признаны виновными в жестокой расправе над своей знакомой.
Суд вынес приговор двум несовершеннолетним 17 и 15 лет, которые обвинялись в убийстве девушки. Оба были признаны виновными и приговорены соответственно к семи годам и одному месяцу лишения свободы и шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено 6 декабря прошлого года. Погибшая девушка в прошлом дала взаймы одному из подростков. Чтобы не возвращать деньги, парень решил расправиться со своей знакомой. В этих целях несовершеннолетние заманили девушку к одному из них домой, где она и была убита - гостье нанесли несколько ножевых ранений. Тело спустя некоторое время убийцы пытались спрятать на острове реки Уда, неподалеку от места расправы.
Девушка долгое время числилась без вести пропавшей. В городе после ее внезапного исчезновения проводились масштабные поиски с участием волонтеров, были активно задействованы СМИ. О судьбе местной жительницы стало известно лишь после поимки подозреваемых, отметили в следственном ведомстве.
Ранее под Брянском полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве четырех человек.
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