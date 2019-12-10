Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Брянской области задержан подозреваемый в массовом убийстве

05:28

Фото: v-moldove.ru



Следственные органы региона по итогам предварительной проверки возбудили уголовное дело по факту гибели четырех жителей Карачевского района.



Как информирует СУ СКР по Брянской области, в причастности к массовому убийству подозревается 24-летний житель города Карачев.



Установлено, что подозреваемый в тот роковой день гостил в доме знакомых, проживающих в населенном пункте Вельяминово. Во время застолья молодой человек поссорился с 26-летней жительницей соседнего села, которая также находилась в числе присутствующих.



После того, как за девушку заступился один из участников застолья, подозреваемый взял в руки кухонный нож. Он поочередно нанес им удары девушке, с которой повздорил, защищвшему ее гостю, а потом и хозяевам дома. Жертвами нападения стали трое мужчин и женщина, пояснили представители СУ СКР по области.



Все потерпевшие погибли на месте от полученных травм. Подозреваемого, который в прошлом уже был судим, вскоре задержала полиция. На данный момент он уже взят под стражу после соответствующего решения суда.



Автор: Злата Богатова

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