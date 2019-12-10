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Мексиканского посла отзывают из-за подозрений в краже
10.12.2019 13:19
Фото: b-port.com
Как рассказал глава мексиканского министерства иностранных дел Марсело Эбрард на своей официальной странице в Twitter, 76-летнего дипломата заподозрили в попытке кражи.
Оскар Рикардо Валеро был пойман с поличным в одном из магазинов аргентинской столицы.
МИД Мексики отзывает своего посла в Аргентине за кражу книги о Казанове, пояснил министр. По его словам, 76-летнего дипломатического работника остановили охранники крупного магазина, когда он пытался вынести биографию в свертке из газет.
ЧП случилось в одном из наиболее известных магазинов Буэнос-Айреса, пояснил Эбрард. Аргентинские правоохранители начали расследование в отношении Валеро, который был отозван на родину сразу после того, как до Мехико дошли сведения об этом инциденте.
Глава мексиканского МИД подчеркнул, что если обвинения получат подтверждение, Оскар Рикардо Валеро, назначенный послом в Аргентине в августе этого года, будет незамедлительно уволен с дипломатической службы.
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