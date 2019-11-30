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Исполком WADA запретил России выступать на Олимпиадах
13:46
Фото: vk.com
Как стало известно, исполком международной организации вынес решение о том, что РУСАДА не соответствует действующему антидопинговому кодексу.
Россия на четыре года теряет право участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира.
Как информирует пресс-служба организации, сегодня, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение, согласно которому Россия на четыре года теряет право участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира. Кроме того, в течение указанного периода наша страна не может выступать в качестве организатора мировых турниров.
Исполком WADA решил последовать рекомендациям комитета по соответствию (о них стало известно еще в конце ноября), которые получили единогласное одобрение. В результате Российское антидопинговое агентство РУСАДА было признано не соответствующим кодексу этой международной организации.
Вердикт вынесли на сегодняшнем заседании исполкома WADA, которое проходило в швейцарской Лозанне.
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